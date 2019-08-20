У Трампа родился десятый внук

Президент США Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз, у его сына Эрика и его жены Лары родилась дочь.

О рождении внучки президента написал в Twitter ее отец Эрик Люк Трамп.

«Лара и я рады приветствовать Каролину Дороти Трамп. Мы уже тебя любим!» – написал Трамп-младший.

35-летний Эрик Трамп женат на продюсере Ларе Юнаске, с которой встречался до свадьбы 6 лет, а узаконил отношения в 2014. У пары уже есть сын Эрик, родившийся в сентябре 2017 года.

Всего у Трампа пять детей и десять внуков, у его старшего сына Дональда Джуниора 5 детей, у дочери Иванки – 3.

Третий сын Иванки Трамп появился на свет в марте 2016 года