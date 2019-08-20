Лавров сказал, как давно США готовились к пускам запрещенных ДРСМД ракет

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты готовили испытания нарушающих ДРСМД ракет минимум с осени прошлого года.

Лавров пояснил, что США готовили эти ракеты начиная с октября 2018 года или раньше, передает ТАСС.

В понедельник США сообщили, что провели испытания неядерной ракеты наземного базирования, которая «поразила цель после более чем 500 км полета», то есть ее запуск нарушает условия ДРСМД.

2 августа ДРСМД прекратил свое существование после одностороннего выхода Вашингтона. Россия заявляла, что намерена зеркально отвечать на размещение запрещенных ракет США.