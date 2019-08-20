Власти Москвы заявили о нехватке строителей для реновации

Количества строителей для выполнения программы реновации жилья в Москве стало недостаточно из-за наращивания темпов и объемов работ, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Хуснуллин заявил, что «объемов работы много», и «строителей у нас не хватает на программу реновации, мы сейчас четко это начинаем ощущать», передает ТАСС.

Он добавил, что «по мере того, как программа раскручивается, нам придется принимать меры по стимулированию и привлечению строителей на программу».

«Дефицит ощущается. Опыт у нас есть, когда-то нам не хватало катастрофически строителей для метро. Но постепенно за пять лет их собрали, сейчас практически хватает строителей для метро», – сказал заместитель мэра.

Напомним, в конце 2018 года квартиры в «реновационных» домах подорожали на 20%. В августе того года в Москве начали сносить дома по программе реновации.

Закон о реновации, подразумевающий снос ветхого и аварийного жилья в столице, был принят в июне 2017 года.