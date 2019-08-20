Рейтинг доверия Путина в Германии оказался выше, чем у Трампа

Граждане Германии в большей степени доверяют президенту России Владимиру Путину, чем президенту США Дональду Трампу, следует из исследования института YouGov.

Тех, кто больше доверяет Трампу, чем Путину, всего 6%. Путину доверяют больше, чем Трампу, 27%. Еще 37% заявили, что одинаково доверяют обоим, передает РИА «Новости».

В марте сообщалось, что отношения Германии и США считают плохими 73% немцев. 72% немцев говорили, что их страна должна следовать не зависимым от США курсом.

Газета ВЗГЛЯД также писала, что немцы считают наибольшей угрозой для безопасности Европы США, а не Россию.