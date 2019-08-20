Песков заявил о получении Путиным разных точек зрения на ситуацию с митингами

Президент Владимир Путин получает доклады о происходящем на акциях протеста в Москве из разных источников и оценивает ситуацию с разных точек зрения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Он традиционно получает информацию из самых разных источников, поэтому у него есть разные точки зрения на то, что имело место», – передает его слова ТАСС.

Пескова также спросили, кому Путин адресовал слова о недопустимости доведения ситуации с митингами до абсурда. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что это «относится и к представителям власти, и к участникам разрешенных акций, и к зачинщикам, провокаторам, участникам неразрешенных акций с элементами беспорядков».

Накануне Путин, находясь во Франции, прокомментировал ситуацию с акциями протеста в Москве. Он пояснил, что они связаны с электоральным циклом, а также заявил, что никто не имеет право доводить ситуацию до беспорядков и нарушения закона – как со стороны властей, так и со стороны отдельных групп граждан. Кроме того, президент заметил, что согласованные акции прошли практически без происшествий.