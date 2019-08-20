Наследники Успенского передали права на Чебурашку «Союзмультфильму»

Наследники писателя Эдуарда Успенского исполнили его желание и передали все права на Чебурашку «Союзмультфильму», что позволит продолжить историю персонажа в новых проектах.

«Буквально на днях мы договорились с наследниками о передаче всех прав на Чебурашку, которые также переходят к студии по его (Успенского) желанию... Это важный для нас этап, автор сам хотел, чтобы персонаж продолжал жить. Передача всех прав, включая права на переработку литературных произведений, дает нам возможность продолжать истории про Чебурашку с новыми авторами и сценаристам, думать о других форматах, не только о сериалах, но и, возможно, о полном метре», – сообщила председатель правления студии Юлиана Слащева, передает РИА «Новости».

Она также уточнила, что документы, связанные с Чебурашкой, сейчас проходят формальное согласование: «Мы для того, чтобы заключить подобную сделку, должны согласовать это с Минкультуры и Росимуществом. Мы принципиально обо всем договорились, документы ушли на согласование».

Напомним, писатель Эдуард Успенский придумал Чебурашку в 1966 году, а его образ создал Леонид Шварцман в мультфильме «Крокодил Гена», вышедшем на экраны в 1969 году.

Эдуард Успенский умер в возрасте 80 лет в 2018 году.

Ранее сообщалось, что в день рождения Чебурашки показали новый мультфильм с его участием.