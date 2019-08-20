В день рождения Чебурашки показали новый мультфильм с его участием

«Союзмультфильм» ко дню рождения Чебурашки показал новый мультфильм «Переезд!», посвященный памяти автора Эдуарда Успенского и переезду студии в новое здание, сообщила председатель правления студии Юлиана Слащева.

«Сегодня у нас премьера мультфильма «Переезд!» памяти Эдуарда Успенского. Мы сделали мультфильм, в котором Чебурашка, Гена и Шапокляк нарисованы уже в современной технологии 3D. Короткий шестиминутный мультфильм», – передает РИА «Новости» слова Слащевой.

В мультфильме использованы как анимационные фрагменты, так и документальные кадры. Режиссером выступила Инна Евланникова.

В 2019 году исполняется 50 лет с момента выхода на экраны сразу нескольких значимых для российской мультипликации анимационных фильмов, в том числе «Крокодил Гена». Самого Чебурашку в 1966 году придумал писатель Эдуард Успенский, а его образ создал в мультфильме «Крокодил Гена» Леонид Шварцман.

Напомним, 9 августа сообщалось, что Сбербанк и «Союзмультфильм» решили создать совместное предприятие, в которое банк вложит инвестиции, а мультстудия внесет лицензии на персонажи студии.