Сбербанк решил создать совместное предприятие с «Союзмультфильмом»

Сбербанк России и «Союзмультфильм» решили создать совместное предприятие, в которое банк вложит инвестиции, а мультстудия внесет лицензии на персонажи студии.

Как пишет Forbes, «Союзмультфильм» и Сбербанк попросили у правительства поддержать покупку банком 80% ООО «Союзмультфильма» у одноименного ФГУПа.

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева рассказала, что стороны создадут совместное предприятие, которое будет производить контент для различных проектов банка, а вложенные инвестиции позволят киностудии выйти на международный рынок.

«С нашей стороны мы собираемся перенести в СП несколько лицензий из «Золотой коллекции» на условиях роялти», – отметила она.

В «Золотую коллекцию» «Союзмультфильма» входят такие персонажи, как Винни-Пух, Умка, Карлсон, Чебурашка и другие. Также киностудия передаст по лицензии в СП ряд товарных знаков.

Слащева предположила, что СП будет создано до конца года.

Пресс-служба Сбербанка сообщает, что окончательный вариант развития проекта будет выбран после разработки стратегии, которой займется консалтинговая компания Roland Berger, которая должна написать план превращения «Союзмультфильма» из студии в продюсерский центр разработки и производства детского и семейного контента.

Напомним, в конце июля художник-постановщик киностудии Юрий Пронин сообщил, что «Союзмультфильм» планирует создать 3D-версии мультфильмов «золотой коллекции». Он отметил, что «все самые известные бренды» уже существуют в таком формате.