Симоньян и Соловьев отреагировали на травлю оппозиционерами ресторана «Армения»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев посмеялись над пользователями Сети, решившими понизить рейтинг московского ресторана «Армения», подавшего иск к участникам незаконной акции в российской столице.

В начале недели пользователи Facebook обрушили рейтинг ресторана «Армения» на Тверском бульваре, после чего заведение стало оцениваться в соцсети меньше чем в два балла из пяти. К полудню вторника страница ресторана в соцсети и вовсе оказалась недоступна.

Негативные отзывы на ресторан «Армения» также появились на крупнейшей платформе для путешественников – TripAdvisor. Однако, в отличие от Facebook, на этой платформе рейтинг ресторана почти не изменился, поскольку администрация туристического поисковика закрыла возможность оставлять отзывы о ресторане. «TripAdvisor временно не принимает отзывы об этом объекте, так как он привлек к себе повышенное внимание в связи с недавним событием и получил большое количество отзывов, не основанных на личном опыте. Если Вы хотите поделиться личными впечатлениями от посещения этого объекта, вернитесь на наш сайт через некоторое время», – сообщили в администрации портала.

Причиной волны негативных отзывов стали сообщения об иске владельца «Армении» в отношении организаторов несогласованной акции 27 июля в Москве, из-за которых на день пришлось закрыть заведение. Причем пользователи критикуют ресторан не за иск, а за плохой сервис, цены и низкое качество блюд. Примечательно, что большинство критикующих, вероятно, никогда не посещали заведение.

Среди тех, кто призывает понижать рейтинг ресторана, оказалась и журналистка телеканала «Дождь» из Одессы Анна Монгайт. «Вчера стало известно, что магазин и ресторан «Армения», который находится на Тверском бульваре, 28, в лице его владельца Цатуряна Гранта Айказовича, выкатил организаторам акции 27 июля претензию в 550 тысяч. Мол, из-за вас потерпели убытки и моральные страдания. Это учитывая, что власти уже назначили им за мирную акцию штрафов более чем на 13 млн рублей. В ответ благодарные москвичи за сутки попытались обрушить рейтинги «Армении» в TripAdvisor и вообще всюду, где можно оставить отзывы – «чудовищная кухня, ужасное обслуживание, волосы в супе». Видимо Гранту Айказовичу 550 тысяч скоро покажутся копейками по сравнению с реальным положением дел. Пойду что ли, тоже наведаюсь в TripAdvisor. Постараюсь вспомнить, не встречался ли мне в ресторане «Армения» таракан в долме», – написала Монгайт в Facebook.

Против такой позиции выступила Маргарита Симоньян, сыронизировавшая над призывающими понижать рейтинг ресторана. «Как же я люблю маленькие гадости наших рукопожатных. Особенно, когда они так широкоглазо упиваются собственной брехней», – написала Симоньян в Telegram, сыронизировав также, что «Брехня о долме» может стать отличным названием для исторического романа о московском протесте десятых.

Она также указала, что критикующие ресторан пользователи Сети не знают его аудиторию. «Открою секрет. В магазин «Армения» ходят армяне, скучающие по родной еде. Это даже не я, поскольку я в Армении была два раза по паре дней и скучать по местной еде не могу по определению. А в «Армению» ходят такие армянские прямо армяне, которым надо купить к обеду мацуна, булгура и всякого такого, что любит моя свекровь», – добавила Симоньян.

По ее словам, «этим вот армянским армянам что TripAdvisor, что Монгайт – просто набор незнакомых букв». «А я теперь обязательно пойду в этот замечательный магазин. Брехливым гадинкам назло», – добавила редактор RT.

Ситуацию прокомментировал и Соловьев. «Про «Армению» и любимый трюк обиженных украинцев, который взяли на вооружение мамкины революционеры – очень смешно. Просто потому, что они это назвали «открытием в России института репутации». Вдвойне смешно это потому, что у нормальных людей подобное вызывает реакцию секретарши Верочки из «Служебного романа»: «Значит, хорошие сапоги. Надо брать!» – отметил телеведущий в Telegram.

Он также сыронизировал, что «в их «прекрасной России будущего» не будут сразу громить витрины, будут сначала гадить в TripAdvisor».

Напомним, 14 и 27 июля, а также 3 августа в Москве проходили несогласованные митинги радикальной оппозиции. Акции сопровождались массовыми беспорядками, по итогам которых было возбуждено несколько уголовных дел.

В то же время 10 августа в Москве прошел санкционированный властями столицы митинг-концерт в поддержку «независимых» кандидатов в Мосгордуму, на который пришли 20 тыс. человек.