Пекин назвал протесты в Москве вмешательством Запада

Китай считает действия ряда стран Запада в отношении антиправительственных протестов в Москве вмешательством во внутренние дела России, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Мы поддерживаем официальную позицию РФ. ... Это типичное вмешательство во внутреннюю политику России, свидетельствующее о гегемонии (Запада)», – отметил представитель МИД, передает ТАСС.

В понедельник на заседании совета Госдумы было принято решение о создании комиссии, которая займется расследованием фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. В ее состав вошли 12 депутатов.

4 августа официальный представитель МИДа заявила, что дипломатические сотрудники и СМИ США и Германии вмешиваются во внутренние дела РФ, освещая несогласованные митинги в Москве.

На факты вмешательства также указывал Совет Федерации.