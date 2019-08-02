В Киеве частично обрушился пешеходный мост

На парковом пешеходном мосту в Киеве произошло частичное обрушение железобетонных конструкций.

«Выявлено, что произошло падение железобетонных конструкций на опоре №3», – говорится в сообщении пресс-службы «Киевавтодора», сообщает РИА «Новости».

При этом мост признан безопасным для движения пешеходов. За состоянием конструкции будут вести наблюдение специалисты коммунального предприятия «Киевавтодормост».

Опоры моста будут обследованы, а также будет разработан план по восстановлению сооружения. Парковый мост соединяет центр Киева с парковой зоной и пляжами Труханова острова. Мост через Днепр был возведен в 1956-1957 годах.

В мае другой пешеходный мост, выполненный из стекла, треснул в Киеве сразу после открытия.