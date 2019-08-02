США начали испытания системы массового наблюдения со стратостатов

Министерство обороны США начало ряд испытаний системы массового наблюдения с участием экспериментальных стратостатов в шести штатах.

Заявку на проведение испытаний подала компания Sierra Nevada Corporation. «Проведение испытания сети над Южной Дакотой для организации устойчивой системы наблюдения, чтобы устанавливать и предотвращать незаконный оборот наркотиков и угрозы внутренней безопасности», – цитирует The Guardian поданные в американскую Федеральную комиссию по связи документы.

Отмечается, что комиссия уже утвердила сроки испытаний, они будут проводиться с середины июля по сентябрь 2019 года. В ходе тестов будут испытаны около 25 беспилотников, размещенных в стратосфере на высоте почти 20 км. Беспилотные летательные аппараты снабжены высокотехнологичными радиолокационными системами, которые позволяют отслеживать движение отдельных транспортных средств круглосуточно и в любую погоду.

Ранее в США прошли испытания новейшего беспилотника с вертикальным взлетом и посадкой, способного разгонятся до 170 км/ч.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД