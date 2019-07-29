Для американской армии разработали дроны с вертикальной посадкой

ВМС США на прошлой неделе испытали на корабле новейший беспилотник MartinUAV V-Bat с вертикальным взлетом и посадкой. Дрон, который развивает скорость до 170 километров в час на высоте до 4,5 километра, может заменить беспилотник RQ-7 Shadow в американской армии.

Испытания прошли на корабле USNS Spearhead. V-Bat способен к вертикальному взлету и посадке, при этом сохраняет возможности самолета с фиксированным крылом для длительных полетов. Дрон может быть запущен и приземлен на площади в девять квадратных метров даже в городской местности и на палубах судов, сообщает War Zone.

Он может летать со скоростью до 170 километров в час, на высоте до 4,5 километров и находиться в воздухе до восьми часов. Полезная нагрузка – до 3,6 кг. Беспилотник относительно небольшой – V-Bat весит всего 37 килограммов.

Управление беспилотником осуществляется через модульную линию передачи данных в пределах прямой видимости с дальностью связи до 80 километров. При необходимости V-Bat можно передать другим наземным станциям управления, когда он приближается к краю горизонта прямой видимости.

Для приземления дрона не нужна посадочная площадка. Производитель на испытаниях показал посадку V-Bat в кузове грузовика, ехавшего по дороге. Это открывает серьезные возможности для морских подразделений ВС США.

Предполагается, что V-Bat может заменить в американской армии беспилотные летательные аппараты RQ-7. От небольших беспилотников в армии США хотят получить возможность независимой работы в очень суровых условиях и без взлетно-посадочной полосы, а также более низких шумовых характеристик.