Сотрудники ЗАЭС пострадали при атаке дрона ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Атака произошла 11 августа, один из раненых находится в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости».

Целью атаки стала машина, в которой специалисты ехали восстанавливать поврежденное энергоснабжение города.

Пресс-служба станции сообщила подробности инцидента. «Вчера, 11 августа, в промышленной зоне Энергодара в результате атаки украинского беспилотника пострадали три человека. Двое из них – сотрудники электроцеха Запорожской АЭС, входящей в состав Росатома», – отмечается в заявлении.

Глава города Максим Пухов уточнил, что всех троих пострадавших оперативно доставили в местную медсанчасть. Удар был нанесен целенаправленно по бригаде, ликвидировавшей последствия предыдущих обстрелов со стороны украинских войск.

Накануне Пухов сообщал об ударе вражеского беспилотника по легковой машине.

Несколькими днями ранее глава Росатома Алексей Лихачев назвал смертельно опасной доставку смены на атомную электростанцию.

В начале августа четыре специалиста ЗАЭС пострадали при подрыве на дистанционно установленной украинскими дронами мине.