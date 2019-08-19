Путин призвал Европу сообща ставить «невозможные» цели

Президент Владимир Путин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном призвал Европу ставить общие цели, «которые сегодня кажутся невозможными, а завтра могут стать неизбежными».

«Что касается перспектив, связанных с созданием общей Европы от Лиссабона до Владивостока - это ведь не наша идея. Еще генерал де Голль высказал эту мысль по существу, когда сказал о Европе от Лиссабона до Урала. Но Россия простирается до Тихого океана и это все - пространство европейской культуры. Вот это важно понимать. Но дело не в этом. Дело не том, что сегодня это кажется невозможным. То, что сегодня кажется невозможным, завтра может стать неизбежным», –сказал президент на пресс-конференции в ходе визита во Францию, передает ТАСС.

Во Франции проходит встреча лидеров России и Франции, в ходе которой Макрон подчеркнул, что Россия и ЕС должны создать новую архитектуру безопасности, он также не исключил подготовки саммита «нормандской четверки» в ходе переговоров с Путиным.