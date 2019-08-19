Украина согласовала реверсные поставки газа из Румынии

«Укртрансгаз» согласовал с операторами других стран технические решения, которые позволят запустить с 2020 года реверсные поставки газа из Румынии, сообщила пресс-служба оператора украинской газотранспортной системы (ГТС).

«К зиме 2019/2020 готовимся основательно – создаем дополнительные возможности для поставок газа из ЕС. Совместно с «Молдовагаз» готовим новый маршрут импорта газа из Румынии», – передает РИА «Новости» сообщение украинской компании.

Отмечается, что «Укртрансгаз», «Молдовагаз» вместе с операторами газотранспортных систем других стран согласовали технические решения, которые необходимы для создания «новых импортных мощностей на базе системы трансбалканских трубопроводов по направлению «юг-север». Реверс будет осуществлен по трубопроводу «Транзит-1».

«Ожидается, что уже 1 января 2020 будет создана постоянная мощность для импорта из Румынии объемом 1,5 млрд кубометров газа в год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины», – отметила пресс-служба.

В конце июля на Украине заявили, что в качестве альтернативы российскому газу рассматривается возможность с 2020 года получать сырье из Катара через Трансбалканский газопровод.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о поисках Киевом новых источников поставок газа с 2020 года.