На Украине рассказали о замене газа из России

Директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что Украина в качестве альтернативы российскому газу рассматривает возможность с 2020 года получать сырье из Катара через Трансбалканский газопровод.

«Южно-европейские страны активно диверсифицируют поставки: каспийский газ через Танап и LNG поставки создают хорошую конкуренцию российскому газу», – написал Макогон в Facebook, напомнив, что недавно газ из Катара впервые доставили в терминал сжиженного природного газа (LNG) в Греции на судне класса Q-Flex, которое может перевозить более 210 тысяч кубов этого сырья.

«Работаем над тем, чтоб уже с января можно было поставлять газ в Украину с южного направления через Трансбалканский газопровод», – добавил он.

Макогон также отметил, что главная проблема для поставки катарского газа на Украину – «договориться с Турцией о проходе LNG-танкерами Босфора».

Трансбалканский газопровод – один из двух текущих маршрутов, по которым российский газ доставляется в Турцию через Украину, Румынию и Болгарию в объеме 15 млрд кубометров.

Однако с 1 января 2020 года начнет работу первая нитка «Турецкого потока». По ней пойдут в Турцию эти 15 млрд кубов газа, которые до этого шли транзитом через Украину. В итоге первая нитка заберет на себя объемы, идущие сейчас по Трансбалканскому газопроводу.

Ранее сообщалось, что директор Нафтогаза Юрий Витренко предложил назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии по вопросу транзита газа.

Напомним, в 2020 году истекает 10-летний договор России и Украины на транзит газа. В «Нафтогазе» заявляли, что Москва собирается прекратить транзит после окончания постройки «Северного потока – 2».

Россия выражала готовность заключить новый контракт и предлагала Украине газ на 25% дешевле «европейского» (того же российского, но оформленного как «реверсный»). «Нафтогаз», однако, счел это «несерьезным». По мнению украинской компании, Газпром должен снизить цену на 48%.

Газета ВЗГЛЯД писала, что из-за отсутствия денег компания «Укртрансгаз» не может купить технический газ, необходимый для работы украинской трубы, без которого транзит российского газа рискует остановиться задолго до 31 декабря 2019 года.