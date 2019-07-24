Нафтогаз предложил Газпрому и ЕК провести техконсультации по транзиту газа

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко предложил назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии по вопросу транзита газа, но перед этим провести технические консультации с Газпромом и специалистами ЕК.

«Нет причин уже сейчас не назначать дату следующей трехсторонней встречи… Но главное, что до такой встречи нужно было бы провести консультации на техническом уровне с Газпромом и специалистами Еврокомиссии для подготовки проекта операторского соглашения и обсуждения вариантов бронирования мощностей между Газпромом и оператором украинской ГТС или контракта на своп газа между Газпромом и Нафтогазом», – написал Витренко в Facebook.

Напомним, в 2020 году истекает 10-летний договор России и Украины на транзит газа. В «Нафтогазе» заявляли, что Москва собирается прекратить транзит после окончания постройки «Северного потока – 2». Россия выражала готовность заключить новый контракт и предлагала Украине газ на 25% дешевле «европейского» (того же российского, но оформленного как «реверсный»). «Нафтогаз», однако, счел это «несерьезным». По мнению украинской компании, Газпром должен снизить цену на 48%.

Между тем экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что если страна утратит транзит российского газа, ее ждет настоящая техногенная катастрофа.