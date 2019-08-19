В ДНР ответили на обвинения в участии России в боях под Иловайском

Замглавы управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в боях под Иловайском участвовали не российские танки, а танковые подразделения республики, сформированные из трофейной украинской техники.

«Ни о какой российской технике там речи не было. Никаких доказательств не предъявлено. Одни слова», – сказал Басурин, передает «Интерфакс».

Он также подчеркнул, что под Иловайском в 2014 году применялась бывшая украинская техника, которую «побросали украинские военные, когда покидали Донбасс».

Басурин также отрицает участие в сражении танков Т-72. «На вооружении украинской армии находились различные виды танковой техники, включая Т-72 и Т-80. На территории Донецкой области было несколько складов с такой техникой, например, под Артемовском. И после того, как украинская армия ушла, эта техника перешла под наш контроль», – сказал Басурин.

Ранее газета The Guardian сообщила, что исследовательская группа из Лондона якобы обнаружила на спутниковых снимках российские вооруженные автоколонны и танки Т-72Б3. Это, по их мнению, доказывает участие России в боях под Иловайском.

В издании утверждают, что танки Т-72Б3 на тот момент якобы использовались только в вооруженных силах России.

Между тем, эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД высмеял британские «свидетельства» участия российских военных в боях под Иловайском.