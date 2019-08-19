Эксперт высмеял британские «свидетельства» участия российских военных в боях под Иловайском

«Это бред собачий. Они нейропаралитический газ от крысиного яда не отличают. А тут в танки со спутника полезли», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Суворов, комментируя публикацию издания The Guardian, где утверждается, что британские эксперты «нашли» на территории Украины свидетельства участия России в боях под Иловайском.

«Не знаю, как они со спутника определяют разницу между Т-72Б3 и Т-72Б1. Да и откуда они знают, у кого эти танки были на вооружении? Мы что, все контракты предаем огласке, кому и куда поставляем какую технику? И если бы у ополченцев было обнаружено британское оружие, мы бы тогда могли в чем-то обвинить Лондон?» – сказал полковник запаса, кандидат военных наук Сергей Суворов.

Он отметил, что параметры танка со спутника определить невозможно. «С беспилотника это сделать тоже невозможно, даже если на 10 метров опуститься. Мне, как эксперту, и то тяжело по фотографиям определить модификацию танка», – отметил эксперт.

«Потому британцы нас, мягко говоря, обманывают», – заключил Суворов.

Ранее газета The Guardian сообщила, что исследовательская группа из Лондона якобы обнаружила на спутниковых снимках российские вооруженные автоколонны и танки Т-72Б3. Это, по их мнению, доказывает участие России в боях под Иловайском.

В издании утверждают, что танки Т-72Б3 на тот момент якобы использовались только в вооруженных силах России.

Напомним, в конце августа 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области, где понесли серьезные потери. Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях боевых действий». По данным генпрокуратуры Украины, в «иловайском котле» погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения разной степени тяжести, 300 попали в плен, а потери украинской армии в вооружениях и военной технике составили 300 млн гривен (11,6 млн долларов).

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