Российский мультимиллионер захотел купить телекомпанию «Рустави 2»

Российский бизнесмен и меценат Давид Якобашвили выразил желание купить грузинскую телекомпанию «Рустави 2», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

По данным портала espersona.ge, он ведет переговоры с нынешним владельцем Кибаром Халваши, который вернул себе телеканал согласно недавнему решению ЕСПЧ.

Детали переговоров, неизвестны, отмечает ресурс. Комментариев на этот счет от руководства телеканала пока нет.

Ранее стало известно, что новый владелец грузинского «Рустави 2» Кибар Халваши сообщил, что собирается продать телеканал, поскольку за организацией скопились долги более чем 24 млн долларов.

Скандальный телеканал, известный своей просаакашвилевской позицией, после смены владельца продолжает оставаться рупором грузинской оппозиции. На нем работает прежняя команда, уволен только занимавший пост гендиректора Николоз Гварамия, запомнившийся в том числе готовностью мочиться в отправляемые Грузией в Россию вино и «Боржоми», о чем он заявил в прямом эфире .

Генпрокуратура Грузии предъявила бывшему генеральному директору «Рустави 2» обвинения в умышленном нанесении телеканалу денежного ущерба в размере свыше 6 млн лари (более 2 млн долларов).

Давид Якобашвили – один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» – родился в Тбилиси.

Является вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей, главой Российско-американского совета делового сотрудничества и членом Общественного совета при Министерстве строительства и коммунального хозяйства.

Он также входит в составы попечительских советов Фонда именных стипендий Мстислава Ростроповича, музея «Эрмитаж», Российского военно-исторического общества, благотворительного общества «Мария», детского дома «Пансион семейного воспитания», Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Весной 2019 года Якобашвили открыл музей «Собрание» в Москве.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД