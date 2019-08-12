Новый владелец «Рустави 2» захотел продать телеканал

Новый владелец грузинского «Рустави 2» Кибар Халваши сообщил, что собирается продать телеканал, поскольку за организацией скопились долги более чем в 24 млн долларов.

«Компания находится на грани банкротства. Сегодня существуют все фактические и правовые основания для начала делопроизводства в связи отсутствием ее платежеспособности... к сожалению, мои финансовые возможности недостаточны для того, чтобы вывести телекомпанию с глубокого финансового кризиса. Поэтому, хочу открыто сообщить, что готов к переговорам с любым заинтересованным лицом, кто купит «Рустави 2», – сказал Халваши, передает РИА «Новости».

Он отметил, что не планирует обсуждать продажу с бывшим «неформальным владельцем канала и управляющим» Михаилом Саакашвили.

«Я решил продать «Рустави 2» по правилам прозрачного конкурса тому, кто заплатит больше всего», – добавил бизнесмен.

По его словам, из-за больших долгов конкурс должен закончиться в течение недели. Экс-директор канала Ника Гварамия, обвиненный в злоупотреблении полномочиями и причинении финансового ущерба, начал банкротить «Рустави 2» сразу после того, как Халваши объявил о своих правах на нее.

Из 24 млн долларов долга 9 млн составляет долг перед государством, пояснил бизнесмен.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, новый владелец грузинского канала «Рустави 2» Кибар Халваши уволил Нику Гварамию с должности гендиректора и назначил на этот пост своего адвоката Паату Салию. До этого Гварамия сообщал, что имеет подписанный контракт с каналом до 31 декабря 2020 года и никуда не собирается уходить.

В пятницу Генпрокуратура Грузии предъявила Гварамии обвинения в умышленном нанесении телеканалу денежного ущерба в размере свыше 6 млн лари (более 2 млн долларов).