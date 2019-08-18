Джорджу Мартину полегчало после окончания «Игры престолов»

Завершение популярного сериала «Игра престолов» стало «избавлением», признался американский писатель Джордж Мартин, автор цикла романов «Песнь льда и пламени», по которому сняли культовую телесагу.

В интервью газете Guardian он признался, что сериал дался ему нелегко. «Каждый день я садился писать и, даже если у меня был хороший день (…) я чувствовал себя ужасно, потому что думал: «Боже мой, я должен закончить книгу. Я написал только четыре страницы, а должен был – 40», – рассказал писатель.

Он добавил, что неоднозначная реакция фанатов никак не повлияет на будущие книги. «Ты не можешь угодить всем, поэтому ты должен угодить себе», – добавил Мартин.

Напомним, последний эпизод «Игры престолов» в США посмотрели более 19 млн зрителей.

В нескольких эпизодах заключительного сезона зрители обнаружили киноляпы.