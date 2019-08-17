Второе заседание СБ ООН по Сирии отменено из-за проблем Педерсена со здоровьем

Заседание СБ ООН по сирийскому урегулированию отменили из-за проблем спецпосланника генсека ООН по САР Гейра Педерсена со здоровьем, сообщила председательствующая в Совбезе Польша.

Заседание планировали провести в понедельник, но из-за «некоторых проблем» Педерсена оно не состоится – Педерсен «не сможет проинформировать» Совбез. Предыдущее заседание по Ближнему Востоку также не состоялось из-за травмы глаза Педерсена.