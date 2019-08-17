Посетитель ресторана во Франции убил официанта из-за долгого ожидания сэндвича

Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, так как его сэндвич слишком долго готовили.

Радиостанция France Info со ссылкой на источники, близкие к следствию, отмечает, что инцидент произошел в пятницу около 21.00 (22.00 мск ), передает РИА «Новости».

Свидетели сообщили, что мужчина выстрелил в официанта, поскольку был недоволен тем, что заказанный сэндвич был приготовлен недостаточно быстро.

Пуля попала официанту в плечо, рана оказалась тяжелой. Несмотря на быстрое прибытие скорой помощи, пострадавший скончался на месте.

Стрелявший сбежал с места преступления, его ищет полиция.

По информации газеты Parisien, погибшему официанту было 28 лет.

Напомним, в 2017 году в Москве мужчина убил официантку из-за отказа выйти за него замуж.