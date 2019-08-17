В России придумали способ создания «невидимых» спутников

Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки спутников для затруднения обнаружения космических аппаратов оптическими средствами наблюдения.

Информация о получении патента содержится в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности, передает РИА «Новости».

«Изобретение относится к способам укрытия или маскировки и может быть использовано для снижения заметности космического аппарата в видимом диапазоне спектра», – говорится в описании изобретения к патенту.

Спутники предлагается покрывать специальной воздушно-пузырчатой пленкой, которая рассеивает свет. Таким способом при наблюдениях с Земли видимость объекта сокращается в десять и более раз за счет рассеивания отраженного от пузырьков света.

Маскировать предлагается космические аппараты, расположенные на орбитах с высотой более 10-20 тыс. километров, где радиолокационные средства наблюдения становятся малоэффективными и поэтому применяются оптические наблюдения.

По словам руководителя Института космической политики Иван Моисеев, разработка маскировки для спутников может быть востребована в военных целях. «Программа защиты спутников от внешнего воздействия и их маскировки развивалась в 1990-х годах в США. Чем она закончилась, неизвестно», – отметил Моисеев.

По словам эксперта, с помощью снимков в радиолокационном и оптическом диапазонах можно выяснить, маневрирует ли спутник и куда движется. Таким образом, сделав спутник невидимым, его маневры на орбите можно скрыть от наблюдателей, полагает эксперт.

На прошлой неделе Роскосмос запатентовал «спутник-самоубийцу».