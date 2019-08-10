Роскосмос запатентовал «спутник-самоубийцу»

Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на изобретение саморазрушающегося в космосе спутника.

В заявке на получение патента, доступной в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности, уточняется, что команду спутнику на самоуничтожение планируется передавать с Земли в случае завершения эксплуатации космического аппарата или его выхода из строя, передает РИА «Новости».

Изобретение направлено на ограничение срока существования космического аппарата на околоземной орбите. После завершения эксплуатации или выхода из строя спутник должен «испариться» под действиям факторов космического пространства, главным образом нагрева. Для этого авторы патента предлагают изготавливать элементы таких спутников из материалов, обладающих свойством сублимации, то есть перехода при нагревании из твердого в газообразное состояние, минуя жидкую фазу.

Среди способов самоуничтожения предлагается покрывать разлагаемый материал спутников специальной защитной пленкой с последующим ее удалением или проводить самонагрев спутника до температур плавления его элементов.

Госкорпорация получила патент на свое изобретение в конце июня.

Напомним, на Западе считают, что в России существует программа по созданию «спутников-убийц», способных выводить из строя другие космические аппараты.

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