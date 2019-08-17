В Сети сравнили работу полиции в России и за рубежом на несанкционированных акциях

В Сети появилось видео с фрагментами разгонов полицией массовых мероприятий за рубежом. Стражи порядка применяют оружие, шумовые гранаты, перцовый газ. Избиению подвергаются не только мужчины, но и женщины, которым наносят удары по лицу. Эти кадры идут в разрез с действиями российской полиции во время несанкционированных акций в Москве.

Пользователи «Твиттера» сравнили работу российской и зарубежной полиции во время разгонов несанкционированных акций. На видео, которое сопровождается легкой музыкой, видно, насколько жестко могут действовать полицейские за рубежом: в ход идет огнестрельное оружие, перцовый газ, шумовые гранаты. Манифестантов жестко избивают дубинками, бьют головой о стены и уличные ограждения, в том числе женщин, нанося им удары кулаками по лицу.

На кадрах видно, что полицейские дубинками целенаправленно бьют по ногам, чтобы повалить человека на землю. На другом фрагменте показано, как полицейские стреляют из пистолетов по толпе резиновыми пулями. Попадание такой пули может причинить серьезную травму, лишить глаз, как это недавно произошло при разгоне массовых беспорядков в Тбилиси. На другом кадре видно, как мужчину худощавого телосложения валят с ног, а затем около десятка полицейских набрасываются на лежачего с дубинками, нанося удары ногами.

«В следующий раз, когда недовольные разгоном очередной несогласованной акции протестные активисты начнут обвинять российскую полицию в жестокости, просто покажите им это видео», – написано в Twitter «Актуальная Политика».

Напомним, в Москве состоялись несогласованные акции 14, 27 июля, а также 3 августа. Участники такой акции 27 июля прорвали оцепление, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ. По итогам беспорядков возбуждено несколько уголовных дел.

Руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова говорила газете ВЗГЛЯД, что российские правоохранительные органы по факту отвечали на провокации, на использование газовых баллончиков, ножей и действовали всякий раз корректно. Она подчеркнула, что эта ситуация кардинально отличается от той, как полиция действует за рубежом. «Российская оппозиция ставит в пример западные демократии. Но это мираж. В той же Италии, если на несогласованный митинг соберется больше десяти человек, им грозят тюремные сроки, как и во Франции, а также огромные штрафы в несколько тысяч евро», – напомнила Булгакова.