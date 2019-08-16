На фестивале «Таврида – АРТ» покажут российские кинопремьеры

Гости фестиваля творческих сообществ «Таврида – АРТ», который пройдет с 20 по 26 августа в Крыму, смогут посмотреть кинопремьеры и самые кассовые российские фильмы и встретиться со съемочными группами.

Театральная программа будет состоять из постановок российских государственных и молодежных театров, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На одной сцене выступят представители театральной индустрии Белгородской, Воронежской, Московской области и города Москвы. Так, 24 августа будет представлена постановка Академии Н.С.Михалкова и Государственного театра киноактера «Метаморфозы».

МХАТ им. Горького 25 августа покажет постановки «Взломанный» и «Петр и Феврония», независимые молодежный театр «Новая сцена–2» города Белгорода приедут на фестиваль с постановкой «Наташина мечта», автономная некоммерческая организация театральная компания «Новый театр» города Воронежа - с постановкой «Я – есть».

Кроме того, зрители впервые увидят проект «Русский театр в одном кадре», приуроченный к «Году Театра» в России. Это уникальный глобальный портрет русского театра XXI века. В одном панорамном кадре зрители смогут увидеть главных персонажей современного российского театра нескольких поколений: Марк Захаров и Евгений Миронов, Владимир Машков и Владимир Урин, Виктория Исакова и Сергей Безруков, Валерий Рыжаков и Николай Коляда, Юлия Пересильд и Римас Туминас и многих других (всего в проекте приняли участие около 100 человек). Важно, что в одном кадре присутствуют все те, кто создает современный театр. А это не только артисты и режиссеры, но и директора, критики, ректоры и др.

«В Год театра повышенное внимание к искусству театра естественно и понятно. И те, кто не раз бывали на спектаклях, и те, у кого такая возможность появилась впервые, могут увидеть, как делают театр сегодня. Искусство, которое меняется и остаётся неизменным на протяжении тысячелетий, где одновременно разные люди переживают одни чувства, те, которые задуманы были автором и вложены режиссером и актерами», – поделился ректор Российского института театрального искусства ГИТИС Григорий Заславский.

Кинотеатр фестиваля представит самые кассовые российские фильмы и российские фильмы: «Т-34», «Дорогой папа», «Движение вверх», «Балканский рубеж» и другие. В программу также войдут творческие встречи с работавшими над фильмами актерами Антоном Богдановым, Александром Ряполовым, Кириллом Зайцевым, Антоном Пампушным и другими. 23 августа зрителей ждет премьера – фильм «Дорогой папа», по итогам просмотра которого со зрителями встретятся главный актер фильма Владимир Вдовиченков и продюсер Георгий Малков.

«Таврида – АРТ» – первый в России фестиваль творческих сообществ, который соберет на одной площадке 4,5 тыс. молодых деятелей культуры и искусств из 85 регионов России и порядка 30 тыс. зрителей. Фестиваль объединит все направления искусства и станет самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации для творцов. В дни основной программы «Таврида» впервые откроет свои двери для всех неравнодушных к искусству, а на главной сцене выступят ведущие артисты России вместе с начинающими исполнителями. В эти дни площадка превратится в фестиваль фестивалей.

В состав арт-кластера «Таврида» входят форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» (проводится в Крыму с 2015 года), фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» и стационарный образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства запланировано на 2022 год). Организатор проекта – Центр развития культурных инициатив.