Беглов поручил достроить школу в Петербурге к новому учебному году

Новую школу в Петербурге достроят на несколько месяцев раньше запланированного, строение возведут к 1 сентября по поручению врио губернатора города Александра Беглова.

Строительство закончат раньше на несколько месяцев, чем планировалось, чтобы успеть принять школьников в самом начале учебного года, передают «Невские новости».

Пресс-служба комитета по строительству сообщает о том, что школа на проспекте Космонавтов в Московском районе откроется к новому учебному году. Здание вместит 825 учеников.

Служба Государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга дала разрешение застройщику АО «Эталон ЛенСпецСМУ» на ввод в эксплуатацию новой общеобразовательной школы на проспекте Космонавтов. Школа построена в рамках Адресной инвестиционной программы комитета по строительству.

Объект должен был быть сдан в конце текущего года, однако врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил строителям активизироваться и доделать работы к 1 сентября 2019 года.

В новой школе предусмотрены несколько спортивных залов, бассейны, помещения для организации специальных кружков.