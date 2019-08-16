У берегов Камеруна пираты захватили троих российских моряков

Неизвестные у камерунского порта Дуала атаковали грузовое судно «Мармалайта», принадлежащее датской компании Ultrabulk, на борту были трое россиян, сообщает МИД России.

Судно следовало под флагом Антигуа и Барбуды, всего было захвачено восемь членов экипажа, среди которых трое – граждане России, говорится в сообщении на сайте МИД.

«По сообщениям Посольства России в Яунде, власти Камеруна и представители компании-судовладельца предпринимают меры по выяснению обстоятельств произошедшего. Российские дипломаты активно взаимодействуют с компетентными камерунскими органами и судовладельцами в целях содействия скорейшему освобождению российских граждан», – отметило ведомство.

В 2017 году судно BBC Caribbean, которое шло из Камеруна в Гану, было атаковано пиратами к юго-западу от острова Бонни в Гвинейском заливе. В марте того же года россияне были освобождены от нигерийского плена.