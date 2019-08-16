Внедорожники Lada отзывают в Германии из-за опасности возгорания

В Германии отзовут 1,5 тыс. внедорожников Lada 4x4, проданных в 2017-2018 годах. Об этом объявила компания Lada Automobile GmbH, представляющая отечественную марку на немецком рынке.

Причиной отзыва автомобилей стала неправильная укладка электрического кабеля генератора, что может привести к возгоранию машины. Однако в компании утверждают, что вероятность подобного исхода крайне низкая, отмечает портал Wroom.ru.

Владельцы «Нив» в Германии уже получили уведомление об отзыве, специалисты должны проверить у машин изоляцию и правильность укладки кабеля генератора.

Ранее BMW отозвал в России около 30 тыс. автомобилей из-за неполадок с радиатором системы рециркуляции отработавших газов.