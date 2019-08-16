Латвия открестилась от планов покупки электроэнергии с БелАЭС

Правительство Латвии не принимало решение о приобретении электроэнергии, которая будет производиться на атомной электростанции в Белоруссии (БелАЭС), заявил премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

Премьер-министр Латвии прокомментировал заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о якобы принятом решении Латвии о покупке электроэнергии с БелАЭС, выразив мнение, что Науседа «возможно, не полностью информирован о том, что происходит», передает ТАСС.

«Я могу еще раз повторить – латвийское правительство не приняло решение закупать электроэнергию у Белоруссии, вообще не идет речь», – цитирует Кариньша телеканал LNT.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о помешавшем Прибалтике дешевом российском электричестве и проигрыше Литвы в атомном споре с Россией и Белоруссией.