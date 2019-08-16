Минобороны раскрыло данные о количестве воздушных перехватов у границ России

За минувшую неделю российские истребители 19 раз поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения государственной границы иностранными воздушными судами, свидетельствуют данные Минобороны.

Согласно инфографике, опубликованной изданием «Красная звезда», воздушную разведку у границ России вели 28 летательных аппаратов, нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Кроме того, за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 320 летных смен на 79 аэродромах.

Напомним, во вторник российские Су-27 отогнали натовский истребитель от самолета министра обороны России Сергея Шойгу. На прошлой неделе российские истребители поднимались для перехвата иностранных воздушных судов у границ страны 12 раз.

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