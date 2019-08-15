Заигравшегося в компьютер в Калининграде журналиста три дня искали волонтеры и полиция

В Балтийске пропал местный журналист Роман Семенов. Его искали с воскресенья десятки добровольцев и полиция. Все это время он находился в квартире у друга в Калининграде, играл в компьютер и смотрел сериалы.

«Мы с вечера воскресенья играли в Minecraft и смотрели сериалы. В социальные сети не выходили, телевизор не включали», – передает «Комсомольская правда» слова друга «потерявшегося» журналиста.

Он отметил, что Семенов не знал, что его ищут, однако в понедельник по какой-то причине решил не идти на работу.

Найденный корреспондент газеты «Вестник Балтийска» сейчас находится в полиции и дает объяснения.

Семенова искали с воскресенья 11 августа с привлечением добровольцев.

«Противоправных действий за время отсутствия в отношении Романа Семенова совершено не было», – заявили в пресс-службе регионального УМВД.

Главный редактор муниципальной газеты «Вестник Балтийска» Светлана Стегниенко также прокомментировала ситуацию с его исчезновением.

«Ему теперь долго еще предстоит перед всеми извиняться», – передает ее слова «Новый Калининград».

35-летний Роман Семенов объяснил ей, что все трое суток был у своего друга Иннокентия Васильева и играл в «Майнкрафт». Последний раз он выходил на связь со своей матерью вечером в воскресенье, когда находился в поселке Волочаевское после сбора грибов и ждал автобуса до Балтийска. Он сообщил матери, что собирается домой.

Причем сообщалось, что к Иннокентию Васильеву ездили домой, но там ему никто не открыл.

Семенова искали волонтеры и полиция. В СМИ предполагали, что исчезновение Семенова может быть связано с его профессиональной деятельностью.