Коллега рассказал о командире экипажа аварийного А321 из Жуковского

Командир воздушного судна А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов, который в четверг совершил экстренную посадку на кукурузное поле, стал пилотом в 33 года, до этого он работал юристом в Сызрани.

Юсупов всегда мечтал стать пилотом, однако осуществить мечту ему удалось только в 33 года. До окончания летного училища мужчина работал юристом в городском фонде жилья и ипотеки, а также являлся заместителем руководителя автономии татар Сызрани, сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на бывшего коллегу Юсупова, передает РИА «Новости».

«Дамир Юсупов всегда был очень отзывчивым человеком, но мечтал сменить профессию и стать пилотом», – приводятся в сообщении слова руководителя фонда Ильсура Гильманова.

В сообщении говорится, что семья пилота в 90-х годах переехала в Сызрань, в 33 года Юсупов с отличием окончил летное училище, а командиром воздушного судна он стал год назад. Проживает пилот в Екатеринбурге.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Instagram отметил, что пилоты совершили «настоящее чудо». «Несмотря на неработающие двигатели, полный бак горючего и убранные шасси, пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин не растерялись и посадили самолет на ближайшем поле. Жертв удалось избежать», – отметил он. Азаров назвал Юсупова «настоящим героем, который спас жизни более двух сотен человек».

Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» при вылете из аэропорта Жуковский в Симферополь столкнулся со стаей чаек. Двигатель воздушного судна загорелся и отвалился при аварийной посадке. Все пассажиры и экипаж выжили, за медицинской помощью обратились 74 человека. Жена командира корабля Дамира Юсупова рассказала о звонке мужа после ЧП. Сам же Юсупов заявил, что не считает себя героем, а сделал то, что был должен.