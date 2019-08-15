Поезда выбились из графика на Украине из-за кражи оборудования

На Украине неизвестные похитили путевые реле и трансформаторы, в результате за двое суток от графика отклонились 20 поездов, из которых 10 – пассажирские, сообщила пресс-служба Украинских железных дорог.

«Из-за кражи путевых реле и трансформаторов за двое суток от графика отклонились 20 поездов, из них 10 пассажирских», – сообщается на сайте компании.

В Днепропетровской области похитители взломали релейный шкаф и разворовали оборудование, которое обеспечивает работу светофора.

«Из-за кражи произошел сбой в движении поездов от графика отклонились девять поездов, из них четыре – пассажирских. Об инциденте оповещены правоохранительные органы и вызвана ремонтная бригада», – говорится в сообщении.

Кроме того, на перегоне Сухачевка – Запорожье – Каменское воры вскрыли три трансформаторные коробки, что привело к задержке 11 поездов, из них шесть – пассажирских.

Отмечается, что всего за 7 месяцев 2019 года на железной дороге зафиксировано 515 случаев умышленного повреждения и хищения средств безопасности, сигнализации и связи на общую около 450 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что железнодорожный вокзал Донецка впервые за пять лет начнет принимать и отправлять электрички.

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