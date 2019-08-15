Зеленский признан самым влиятельным человеком на Украине

Эксперты и журналисты составили рейтинг 100 самых влиятельных украинцев. Возглавил список президент Украины Владимир Зеленский.

По версии украинского издания «Новое время», самым влиятельным человеком на Украине является Зеленский.

Второе место занимает глава офиса президента Андрей Богдан, а замыкает тройку лидеров Ринат Ахметов – владелец группы компаний СКМ и самый богатый человек Украины.

Следом идет бизнесмен и совладелец финансово-промышленной группы Приват Игорь Коломойский. Пятую строчку занимает бизнесмен Виктор Пинчук.

Замыкают список 24 украинских моряка, которые незаконно перешли госграницу России, за что были задержаны российскими пограничниками.

Список наиболее влиятельных людей страны был сформирован при участи 74 экспертов.

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