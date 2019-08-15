На администрацию Трампа подали иск 13 штатов

Генпрокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон в составе группы из 13 штатов подал иск в отношении администрации президента США Дональда Трампа, сообщает Seattle Times.

Недовольство 13 штатов – Колорадо, Делавэра, Иллинойса, Мэриленда, Массачусетса, Мичигана, Миннесоты, Невады, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Виргинии и Род-Айленда – вызвало новое правило федерального правительства, которое усложняет получение гринкарт иммигрантами, передает РИА «Новости».

«Это правило антиамериканское, антииммигрантское и незаконное. Я намерен остановить его», – говорится в заявлении Фергюсона.

Иск поступил в окружной суд Восточного Вашингтона.

12 августа администрация США выпустила распоряжение, которое дает возможность ограничить выдачу гринкарт иммигрантам, рассчитывающим на социальные выплаты.

Трамп не раз выражал недовольство существующей системой иммиграции. Американский лидер считает, что в стране должна заработать новая система, которая бы рассматривала полезность приезжего для общества, включая уровень образования и работоспособность.