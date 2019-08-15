Самолет с отказавшей гидросистемой приземлился в Шереметьево

Направлявшийся в Самару из Москвы частный самолет благополучно совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после отказа гидросистемы, сообщил источник в экстренных службах.

«Частный самолет компании Global Jet, выполнявший рейс Москва – Самара, совершил посадку в аэропорту Шереметьево. Пострадавших в результате инцидента нет», – сказал источник ТАСС.

На борту самолета находятся три члена экипажа и четыре пассажира.

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