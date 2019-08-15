Названы три определяющих для россиян характеристики смартфона

Быстрая зарядка, хорошая камера и емкий аккумулятор являются важнейшими характеристиками при выборе смартфона для россиян, заявил директор по развитию бизнеса китайской компании-производителя смартфонов OPPO в России Аркадий Граф.

«Если отталкиваться от реальных запросов и предпочтений пользователей, я бы отметил три основных составляющих современного смартфона: емкий аккумулятор, обеспечивающий уверенность и комфорт при работе с устройством, хорошая камера, которая позволяет создавать фотографии не хуже профессионального фотоаппарата, а также удобный функционал для повседневной жизни – быстрая зарядка», – передает РИА «Новости» слова Графа.

Он добавил, что аккумулятор всегда был и останется одной из ключевых составляющих современного мобильного устройства, независимо от ценовой категории.

«Большинство покупателей первым делом обращают внимание именно на аккумуляторы даже при покупке недорогих смартфонов. Кроме того, учитывая современный ритм жизни, функция быстрой зарядки становится все более необходимой, так как позволяет зарядить телефон быстрее обычного», – сказал Граф.

Он добавил также, что смартфон становится центром целой экосистемы – не только центром потребления информации (соцсети, фотографии, мессенджеры), но и центром технологии «умный дом», когда с помощью смартфона вы управляете всеми подключенными к этой системе устройствами.

Кроме того, очень активно развивается область применения дополненной реальности. По словам Графа, при увеличении скорости обмена данными эта технология выйдет на новый этап развития.

«Направляя камеру на здание или на какие-то другие поверхности, пользователь сможет получить дополнительную информацию на экране своего смартфона. В будущем специалисты предсказывают создание дополнительного слоя виртуальной реальности. Сейчас у нас есть органический слой, а там будет уже совсем другая виртуальная история. Смартфон сыграет ключевую роль в развитии этих технологий в будущем», – сказал Граф.

Напомним, в понедельник эксперты оценили возможность использования смартфонов в качестве звукового оружия.