Эксперты оценили возможность использования смартфонов в качестве звукового оружия

Динамики современных телефонов действительно можно использовать, чтобы навредить человеку, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД технические эксперты.

Эксперт в области кибербезопасности Мэтт Уикс провел исследование и доказал, что любой бытовой гаджет с динамиком может стать звуковым оружием. Он нашел уязвимость, благодаря которой смог подключиться к смартфонам через Bluetooth и заставить воспроизводить звуки-раздражители.

«Чем шире диапазон воспроизводимых частот, тем лучше. Производители высококачественной аудиотехники стремятся добиться воспроизведения более высоких частот. Но слух у всех разный и предел слышимых частот с возрастом меняется. Мы проводили эксперимент, и у людей разного возраста спрашивали, что они слышат. Никто из старшего поколения не услышал звук 14 мегагерц, а молодая девушка услышала и испытала дискомфорт», – говорит Олег Драницкий, директор компании Тестбэт, занимающейся сертификацией техники.

Драницкий считает, что и смартфоны вполне могут производить звук, способный навредить человеку. Однако он сомневается, что это можно сделать через Bluetooth. Эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов же напротив уверен, что это вполне возможно.

«Протокол Bluetooth не обладает должной степенью защищенности. В принципе, существуют средства взлома этого протокола и способы подключения к скомпрометированным устройствам», – утверждает Татаринов.

Он считает, что защитить себя и свое устройство можно, установив пароль на Bluetooth. «В первую очередь, необходимо устанавливать сложные пароли на протокол Bluetooth, обычно для защиты подключения используют цифровые пин-коды. Не стоит подключаться к неизвестным устройствам. Кроме того, необходимо своевременно обновлять все программное обеспечение, которое присутствует на телефоне», – рекомендует Татаринов.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что в России вывели из-под статей УК о шпионаже общедоступную звукозаписывающую аппаратуру.