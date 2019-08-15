Летевший в Самару самолет приготовился к аварийной посадке в Шереметьево

Самолет, следующий рейсом Москва – Самара, готовится к аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево из-за отказа гидросистемы, сообщил источник в экстренных службах.

«В Шереметьево готовится к аварийной посадке самолет рейсом Москва – Самара. По предварительной информации, на борту отказала гидросистема», – сказал источник ТАСС.

Позже стало известно, что самолет благополучно приземлился в Шереметьево.

Утром в четверг совершил жесткую посадку экипаж самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс 178 по маршруту Жуковский – Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

При взлете самолет столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле в километре от ВПП. Пострадали 10 человек, среди них трое детей.

После инцидента возбуждено уголовное дело.

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