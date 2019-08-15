В 2018 году пять 17-летних россиянок родили пятых по счету детей

В 2018 году в России родились пять детей, ставшие пятыми по счету у матерей в возрасте 17 лет, следует из данных Росстата.

Как рассказал директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский, в отдельных регионах страны такое считается нормальным, – передает РИА «Новости».

По данным Росстата, также в 2018 году четыре 12-летних девочки стали матерями, 13-летние родители родили 34 ребенка, а 190 14-летних девушек родили впервые и еще четыре в этом возрасте уже второго.

15-летние в прошлом году родили 919 детей, из них 22 стали вторыми. Девушки в возрасте 16 лет родили 2 925 младенцев, 165 из которых стали вторыми, девять – третьими и еще два ребенка – четвертыми.

По словам Вишневского, «у нас есть такие районы, где это считается вполне нормальным – девочку выдают замуж (в таком возрасте), иногда бывают и криминальные случаи, это все бывает, если посмотреть статистику, какие-то единичные случаи».

«Все зависит от того, в какой среде живет, как родители относятся, вы не можете запретить, да и не нужно запрещать родить, нельзя также запретить сделать аборт – это вопрос выбора в семье и самой девочки», – сказал он.

При этом возраст сексуального согласия в России составляет 16 лет. За совершения полового акта человеком, достигшим 18 лет, с человеком, не достигшим 16-летнего возраста, наступает уголовная ответственность.

Напомним, в среду в Росстате рассказали, что свыше 21% детей в России рождаются без брака родителей.

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