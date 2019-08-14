Назван процент рождаемых вне брака детей в России

Свыше 21% детей в России рождаются без брака родителей, говорится в отчете Росстата по итогам 2018 года.

В 2018 году в стране появилось на свет 1 млн 604 тыс. 344 ребенка, из них 340 тыс. 364 младенца родили незамужние женщины, передает РИА «Новости» со ссылкой на отчет Росстата.

Наибольшее число детей вне брака (60,4% от всех родившихся в регионе) родились в Туве, в Чечне этот показатель составил 41,8%, на Чукотке – 40,5%. Отмечается, что в этих регионах население не имеет привычки официально регистрировать отношения, для этого им достаточно религиозных обрядов.

Меньше всего вне брака рожают женщины в Белгородской (13,3%), Пензенской областях (12,9%) и в Кабардино-Балкарии (10,2%).

В августе сообщалось, что самая большая доля беременных женщин в России в 2018 году была на Алтае, а самая маленькая – в Курской области.