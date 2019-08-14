Промпроизводство Китая упало до минимума за 17 лет на фоне торговой войны с США

Рост промышленного производства Китая в июле оказался на уровне 17-летнего минимума. Тяжелый урон китайской экономике нанесла торговая война с США.

Национальное бюро статистики Китая сообщило, что рост промышленного производства в июле замедлился до 4,8% относительно июля прошлого года. Это худший показатель с февраля 2002 года, пишет Reuters.

При этом аналитики прогнозировали замедление до 5,8% с 6,3% в июне.

Эксперты считают, что экономика Китая нуждается в большем стимулировании, так как давление слишком сильно, а обнародованные данные значительно хуже, чем ожидалось. В противном случае экономика продолжит замедляться, и властям придется усилить стимулирование ряда секторов, отметили опрошенные агентством аналитики.

В прошлом месяце министерство промышленности КНР заявило, что Китаю потребуются «напряженные усилия» для достижения запланированной на 2019 год цели промышленного роста на уровне 5,5–6,0%.

Reuters подчеркивает, что последние месяцы были отмечены внезапной эскалацией торговой войны между США и Китаем.

Отметим, что накануне Вашингтон исключил ряд китайских товаров из списка подлежащих обложению дополнительными пошлинами. Также стало известно, что США отложат введение дополнительных пошлин на некоторые китайские товары до 15 декабря.

5 августа сообщалось, что Китай временно прекратил закупки сельхозпродукции из США. Также ожидалось повышение на нее пошлин.

Перед этим президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 сентября вводит пошлины в 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов.