Американский рэпер A$AP Rocky осужден в Швеции

Суд Стокгольма приговорил американского рэпера A$AP Rocky, задержанного в начале июля в Швеции, к условному сроку, сообщается в пресс-релизе судебной инстанции.

Такой же приговор вынесен еще двум участникам драки, передает ТАСС.

«Окружной суд приговаривает троих обвиняемых к условному сроку. Суд отмечает, что чрезвычайной ситуации при защите не было и обвиняемые напали на истца, нанеся ему удары руками и ногами. Однако не было доказано, что они ударили истца по голове бутылкой или избили его целыми или разбитыми бутылками», – говорится в сообщение суда.

Теперь рэпер должен возместить ущерб потерпевшему в размере 12,5 тыс. крон (около 1,32 тыс. долларов).

Изначально потерпевший – 19-летний афганский беженец Мустафа Джафари – требовал 139,7 тыс. крон (14 тыс. долларов) в качестве компенсации. По его словам, его били бутылками по правой стороне затылка. При этом в больнице не обнаружили никаких серьезных травм головы.

Напомним, в Швеции рэпера, задержанного в начале июля в Стокгольме, обвинили в нападении. Рэпер свою вину отрицал, заявляя, что на него было совершено нападение, он был вынужден защищаться.

По просьбе другого рэпера, Канье Уэста, президент США Дональд Трамп раскритиковал премьер-министра Швеции Стефана Левена за то, что A$AP Rocky не отпустили на свободу. По словам Трампа, он лично готов поручиться за музыканта.