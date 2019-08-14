Редактора телеканала «360» могут оштрафовать за участие в шествии после акции в Москве

Редактору телеканала «360» Елене Максимовой, задержанной после согласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, грозит наказание в виде обязательных работ до 40 часов или штрафа до 20 тыс. рублей, сообщили в Зюзинском суде Москвы.

«В суд поступил материал в отношении Екатерины Максимой. Она обвиняется по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»)», – сказали в суде, передает ТАСС.

Там добавили, что редактору грозит штраф до 20 тыс. рублей или обязательные работы до 40 часов.

Источник в правоохранительных органах отметил, что Максимову задержали 10 августа на Большой Лубянке около 21.00 мск после того, как она посетила санкционированную акцию на проспекте Сахарова. По версии источника, она в составе группы, состоящей примерно из 200 человек, участвовала в шествии после завершения митинга.

Сама Максимова обвинения отрицает.

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Сейчас фигурантами уголовных дел являются 14 человек, 13 из которых заключены под стражу. Только режиссер телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев избежал ареста, так как который из-за проблем со здоровьем попал в реанимацию прямо из изолятора временного содержания.