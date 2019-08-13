Проходящий по делу о беспорядках телережиссер повторно госпитализирован

Телережиссер Дмитрий Васильев, который проходит подозреваемым по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве, снова госпитализирован в связи с ухудшением здоровья, сообщил его адвокат Александр Зинуров.

«Он госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья в 20-ю больницу. Только теперь он в обычной палате, а не, как раньше в палате при ИВС», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что с Васильевым после освобождения не проводилось каких-либо следственных действий.

В городской клинической больнице №20 им. Ерамишанцева также подтвердили факт госпитализации Васильева.

43-летний режиссер телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев был задержан в пятницу. Его отправили в СИЗО, однако вскоре госпитализировали из-за повышенного уровня сахара в крови.

Следствие просило Басманный суд Москвы арестовать Васильева, но суд отказался принимать такое решение.

Позже в СК заявили, что Васильева осмотрели врачи, но не нашли препятствий для направления его в изолятор. Также подчеркивалось, что медицинские препараты у телережиссера не забирали.

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.