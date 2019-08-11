СК опроверг сообщения об изъятии инсулина у задержанного режиссера

Режиссера телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве, осмотрели врачи, но не нашли препятствий для направления его в изолятор, сообщили в Следственном комитете России. Подчеркивается, что медицинские препараты у телережиссера не забирали.

В заявлении СКР говорится, что наличие у Васильева озвученного рядом СМИ заболевания не мешает привлечь его к уголовной ответственности, «так же, как и не мешало ему участвовать в противоправной деятельности 27 июля».

В Следственном комитете сообщили, что в воскресенье, 11 августа, после оказания всей необходимой медицинской помощи Васильев выписан из медицинского учреждения.

В СК сообщили, что во время допроса Васильева в присутствии его адвоката следствие допустило к фигуранту дела бригаду медиков, когда тот пожаловался на состояние здоровья. «Врачи после осмотра задержанного и оказания необходимой помощи констатировали отсутствие препятствий для направления его в ИВС», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что следователи не принимали решения отобрать у Васильева медицинские препараты.

Напомним, следствие просило Басманный суд Москвы арестовать Васильева, однако суд не принял такого решения.

43-летний телережиссер Дмитрий Васильев был задержан в пятницу и стал 13-м фигурантом уголовного дела. После непродолжительного пребывания в СИЗО его госпитализировали из-за повышенного уровня сахара в крови.

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.